Украинцев призывают быть особо осторожными в День независимости - ГУР

Главное управление разведки Минобороны, а также СБУ призывают украинцев быть максимально осторожными 23 и 24 августа из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.

ГУР предупреждает, что 23 и 24 августа - День Государственного флага и День Независимости Украины могут быть использованы врагом для массовых обстрелов, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя.

"Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи. Россия и путинский режим атаковали независимость Украины и независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и символах, поэтому вполне логично было бы быть сверхосторожными и готовыми к тому, что и День независимости будет атакован. Украина к этому готова", – говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что у России есть еще большой запас ракет, пусть и не все они высокоточные.

Служба безопасности накануне Дня Независимости дала украинцам советы и призвала быть крайне осторожными. Для информирования применялась и SMS-рассылка.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также граждан не снимать и не публиковать перемещения военных и техники ВСУ, места их расположения.

"Сообщайте об обнаруженных взрывных устройствах, оставленной военной технике, а также перемещении войск оккупанта", - говорится в сообщении СБУ.

Отправить информацию о расположении или перемещении российских войск можно в официальном Telegram-канале STOP Russian War.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отмечать День Независимости и другие важные исторические даты, несмотря на войну. Также стал известен план мероприятий по празднованию Дня Независимости.

Накануне в Киеве на Крещатике накануне празднования Дня Независимости выставили уничтоженную российскую военную технику.

Источник: Корреспондент