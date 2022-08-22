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Политика / Война / Россия

Украинцы не желают в будущем видеть россиян на своей земле

21:30, 22 авг 2022
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Война расставила все акценты в отношениях Украины и России: после того, как пушки замолчат, абсолютное большинство граждан Украины не желает общаться с россиянами - ни в экономическом, ни в культурном аспекте. 

Более 75% украинцев выступают за разрыв всех отношений с Россией – вплоть до полного запрета на въезд россиян в Украину.  Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Опрос проводили с 5 по 12 августа 2022 года методом face-to-face в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской , Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве. В Запорожской, Николаевской, Харьковской областях – только на тех территориях, которые контролирует правительство Украины и на которых нет боевых действий.

Всего опросили 2024 респондента старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. 

Более 90% украинцев доверяют военным Вооруженных сил Украины.

Источник:  УНН 


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