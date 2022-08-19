Песни войны: "На земле, в воздухе и на море"

После 24 февраля в украинской музыкальной культуре появился особенный жанр - песни войны. И сегодня мы начинаем на нашем сайте концерт - для защитников Украины, для всех, кто верит в нашу победу.
Эта песня - совершенно новая, но, уверены, она наберёт миллионы просмотров. Потому что в ней звучит вера в победу Украины!
Исполняют Александр Пономарев, Михаил Хома, Тарас Тополя, Юрий Горбунов - На земле, в воздухе и на море
Музыка - Александр Пономарев
Слова - Александр Пономарев
Режиссер – Владимир Шурубура
Монтаж – Владимир Шурубура
Аранжировка - Дмитрий Матвийчук
Мастеринг - Евгений Дон
Аккордеон – Назарий Гук
При участии Оркестра и Хора Заслуженного Академического Ансамбля песни и пляски Оружиных Сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка