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Война / Донецк / Мариуполь

В начале августа из плена отозвался защитник "Азовстали" - ему разрешили звонок

21:30, 19 авг 2022
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Защитник "Азовстали" Дмитрий Казацкий (Орест), известный по своим снимкам с завода, жив. Об этом он сам сказал своим родным по телефону из российского плена, сообщила сестра бойца.

По ее словам, брат позвонил 2 августа с российского номера. При этом, как уточнил военный, рядом с ним был "следователь".

"Алло, это Дима", - сказал он. И я такая: "Что?". Он еще раз: "Это Дима"... Я была в шоке. Спрашиваю: "Димочка, как ты, где ты, ты жив-здоров?", - рассказала девушка.

Казацкий ответил, что здоров и что находится в Донецке.

Со слов сестры воина, разговор был коротким и очень эмоциональным - оба плакали. После этого Дмитрий также позвонил матери.

Напомним, бойцы батальона Азов и другие защитники Мариуполя находятся в российском плену с середины мая. Не всем им сохранили жизнь.

Источник: Корреспондент

Фото: Дмитрий Казацкий


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