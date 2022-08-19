В начале августа из плена отозвался защитник "Азовстали" - ему разрешили звонок

Защитник "Азовстали" Дмитрий Казацкий (Орест), известный по своим снимкам с завода, жив. Об этом он сам сказал своим родным по телефону из российского плена, сообщила сестра бойца.
По ее словам, брат позвонил 2 августа с российского номера. При этом, как уточнил военный, рядом с ним был "следователь".
"Алло, это Дима", - сказал он. И я такая: "Что?". Он еще раз: "Это Дима"... Я была в шоке. Спрашиваю: "Димочка, как ты, где ты, ты жив-здоров?", - рассказала девушка.
Казацкий ответил, что здоров и что находится в Донецке.
Со слов сестры воина, разговор был коротким и очень эмоциональным - оба плакали. После этого Дмитрий также позвонил матери.
Напомним, бойцы батальона Азов и другие защитники Мариуполя находятся в российском плену с середины мая. Не всем им сохранили жизнь.
Источник: Корреспондент
Фото: Дмитрий Казацкий