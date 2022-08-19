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Война / Харьков

Очередной удар российских оккупантов по Харькову унёс уже 17 жизней

02:54, 19 авг 2022
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В результате ночного и утреннего ударов российских оккупантов по Харькову 18 августа погибли уже 17 человек, среди них – ребенок. Еще 42 человека получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В течение дня спасатели разбирали разрушенные дома. К сожалению, из-под завалов извлекли тела еще 7 погибших. Таким образом, по состоянию на сейчас в Харькове погибли 17 человек, в том числе мальчик 2009 года рождения, ранены 42 человека", - сообщил Синегубов в Telegram.

Он указал, что российские террористы целенаправленно ударили ракетами по жилым домам в Слобожанском и Салтовском районах Харькова и Краснограде. Также ракетным ударом уничтожено админздание в Холодногорском районе Харькова.

"В Краснограде от рук россиян в собственном доме погибли супруги. Их 12-летняя дочь была выброшена взрывной волной из дома во двор и получила серьезные ранения. Она доставлена ​​в Харьков, где медики оказывают ей необходимую помощь. Кроме того, в Краснограде еще 2 раненых", - отметил глава ОВА.

"Массированный ракетный обстрел Харькова и Краснограда, устроенный россиянами – это акт терроризма и нарушение всех существующих правил войны", - подчеркнул Синегубов.

"За эти преступления против мирных жителей Харьковской области, как и за многие другие, россия будет нести наказание", - отметил он.

 Источник: УНН


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