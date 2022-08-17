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Война / Энергетика

Украина планомерно готовится к сложнейшему отопительному сезону

23:23, 17 авг 2022
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Отопительный сезон нынешнего года будет трудным – это чувствуют все. Помимо сложностей с топливом, есть угроза бомбардировки инфраструктуры российскими оккупантами. Но подготовка к отопительному сезону уже давно началась.

В Украине подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с планом. Средний показатель готовности уже составляет 73%. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в среду, 17 августа.

По информации Минрегиона, состояние готовности объектов жилого фонда к отопительному сезону составляет 72%, а тепловых сетей – 74%. Также продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры.

Кроме того, Украина накопила 12,6 млрд кубометров газа и 1,89 млн тонн угля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил важность обеспечения достаточного количества альтернативных видов топлива, в частности древесины. В этой связи в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что все лесхозы имеют соответствующие планы, и на сегодняшний день у государства есть возможность заготовить 2,3 млн кубических метров древесины.

Ранее в Кабмине анонсировали самый сложный отопительный сезон. Правительство уже несколько месяцев ведет подготовку к различным сценариям.

Источник: Корреспондент

Фото: Александрина Кругленко


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