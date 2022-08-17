В Украине стартовал прием заявок на песенный конкурс "Евровидение-2023"

Мир готовится к следующему песенному конкурсу "Евровидение-2023". Несмотря на сложные обстоятельства, готовятся и украинские исполнители: в Украине начали принимать заявки на участие в национальном отборе песенного конкурса "Евровидение-2023".

"В среду, 17 августа, Общественное Вещание начало прием заявок на участие в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение". Конечный срок подачи заявок – 15 октября 2022 года", – говорится в сообщении.

Заявки на участие в нацотборе принимают через форму по ссылке.

Как отметили, впервые процесс подготовки к конкурсу стартует летом. Уже в декабре станет известно, кто представит Украину на сцене Евровидения-2023 в Великобритании.

Официальным музыкальным продюсером нацотбора станет музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой). Состав жюри для финала нацотбора и международного конкурса "Евровидение" будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования.

Условия участия в нацотборе

• как и в предыдущие годы, к участию в Евровидении допускают сольных исполнителей или группы, которые уже есть или созданы специально для участия в нацотборе;

• возраст исполнителей – от 16 лет;

• количество участников коллектива – до 6 человек;

• хронометраж песни – до 3 минут;

• язык песни – любой, кроме русского;

• личное участие в прослушивании участников лонглиста является обязательным;

• финал национального отбора на Евровидение-2023 состоится в декабре в Киеве. Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканалов Общественного и диджитал-платформах Общественного.

Напомним, в связи с войной песенный конкурс состоится не в стране-победительнице, а в стране, занявшей второе место - по соображениям безопасности.

Песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится в Великобритании от имени Украины.

BBC объявило финальный список городов-претендентов на право провести Евровидение-2023.

Источник: УНН