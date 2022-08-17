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Война / Армия / Власть

Женщины и военный учёт: новые разъяснения законодателей

22:35, 17 авг 2022
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В гражданской среде продолжаются бурные обсуждения грядущей постановки на воинский учёт женщин. Законодатели сделали соответствующее разъяснение.

Военнообязанными являются те женщины, которые имеют соответствующий диплом об образовании, а не те, кто работает не по специальности. Об этом на брифинге рассказал народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский,.

"На военный учет должны стать женщины, получившие профессиональное образование по соответствующей специальности. То есть это не те, кто работает не по специальности, а те, кто имеет соответствующий документ, подтверждающий их уровень квалификации. На сегодняшний день это женщины, которые имеют военно-учетные специальности, а также тех профессий, в которых может возникнуть потребность Вооруженных сил. Это работники медицинской сферы, сферы питания и технологий приготовления пищевой продукции; профессии, связанные со средствами связи или с информативными технологиями, с химической продукцией", – сообщил Вениславский.

Депутат отметил, что до 1 октября такие женщины должны встать на военный учет. Если они этого не сделают, то пока никакие жесткие санкции не будут применяться, однако в будущем их могут ввести.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что женщин будут брать на военный учет только с их согласия.
Источник:  УНН 


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