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Война / Польша / Общество

Непредвиденная эмиграция: сколько украинцев эвакуировалось в Польшу

23:22, 16 авг 2022
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Российское нашествие заставило миллионы украинцев покинуть свои дома и выехать куда глаза глядят, чаще всего - с парой чемоданов в руках. Имущество не спасали - увозили от бомбёжек и артобстрелов стариков и детей, а многие и домашних питомцев. Очень многие украинцы предпочли выехать за рубеж. Одной из первых открыла свои границы и сердца ближайшая соседка - Польша.

К началу 2022 года в Польше проживало примерно два миллиона украинцев, однако из-за полномасштабной войны их количество существенно возросло. По данным польской пограничной службы, с 24 февраля польскую границу пересекли более пяти миллионов украинцев. Правда, позднее часть из них переехала в другие страны. Об этом сообщает Информационный портал Польши со ссылкой на исследование Uniи Metropolii Polskich.

В настоящее время в Польше находится примерно 3,4 млн человек, что составляет 8% населения страны. Чаще украинцы выбирают большие города, в которых легче найти жилье и работу.

Согласно исследованиям, наиболее популярны среди украинцев такие города:

• В Жешуве - 37% от общего количества жителей города.
• В Гданьске - 34%, в Катовице–33%.
• Во Вроцлаве и Кракове украинцы составляют по 23% от общего числа жителей.
• В Люблине - 20%.
• В Познани, Щецине и Варшаве (16%, 15% и 13% соответственно).
• Меньше всего привлекает украинцев Белосток, Лодзь и Быдгощ.

Кстати, Укрзализныця сообщила, что Украине с 15-16 августа изменился график движения двух поездов в Польшу. Рейсы ускорятся – время в пути между Киевом и Варшавой уменьшится на полтора часа, а между Киевом и Хелмом – на 40 минут.

 Источник:  УНН 


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