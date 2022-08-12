В Беларуси нашлись желающие убивать украинцев

Что движет этими белорусскими военными, которые согласились идти воевать по желанию российского агрессора и белорусского тирана против Украины? Не знаем, что ими движет - страх или желание наживы, но что их ждёт, - знаем точно.

До 13 тысяч белорусских военных подписали согласие на участие в войне России против Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

“По имеющимся данным, Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военнослужащих подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины. Основной мотив – материально-финансовый. Никакой идеологической составляющей в действиях оккупационных войск нет. Никто не верит ни в какую денацификацию, в защиту прав русскоязычного населения и прочее. Страх и деньги – основные факторы российского военного присутствия”, – подчеркнул Громов.

Кроме привлечения собственных вооруженных сил, агрессор приглашает на полигоны республики Беларусь иностранных представителей. Так, 3 августа на аэродром “Мочулище” (минская область) прибыли первые иностранные команды от российской федерации, Вьетнама, Узбекистана, Камеруна, Лаоса, Кыргызстана, Таджикистана, Сирии и Мали.

Также 8 августа была замечена команда личного состава Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

В Генштабе отметили, что все это проводится для создания картинки так называемого международного военного сотрудничества агрессора.

“В армейских международных играх-2022, проведение которых запланировано агрессором с 13 по 21 августа, предусмотрено участие представителей 37 стран. Невозможно знать истинную цель проведения так называемых игр на территории Беларуси, власти которой постоянно обвиняют Украину и Запад во влиянии на ее политическое устройство. По оценкам специалистов, не исключено проведение сейчас диверсий с умышленными жертвами среди иностранцев с последующей демонизацией Украины, создание основы для открытого втягивания белорусского народа в кровавые планы путина”, – сказал Громов.

Между тем, в России продолжаются репрессивные меры относительно высшего и старшего офицерского состава вооруженных сил российской федерации из-за провалов стратегических планов на украинском направлении. После взрывов на аэродромах “Саки” и “Зябровка” ожидаются новые кадровые решения по руководящему составу.

Источник: УНН