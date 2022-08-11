"Поддержать"
Тренды:
Новости
11 судов с украинским зерном направились к покупателям в семи странах
Сумская область - самая заминированная часть Украины
Отличный знак: сеть McDonald's возвращается в Украину
В ООН проходит заседание по ситуации вокруг Запорожской АЭС
Родители украинских школьников считают, что очное обучение в условиях войны опасно
Основные ингредиенты кормов для собак PR
В Instagram разблокировали страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали"
Ян Валетов: Прочь от Москвы! - не русофобский лозунг, а реалии нашего времени
Женская сборная Украины по шахматам победила на Олимпиаде
Хасиды едут в Умань, невзирая на опасности войны
Российские хакеры усиливают атаки на украинские ресурсы
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Держимся, несмотря ни на что
У побережья Испании спасли мужчину после 16 часов пребывания в океане
Стоимость автогаза в Украине продолжает снижаться
В Украину направляется первое с начала полномасштабного вторжения иностранное судно
Все новости
Война / Россия / Энергетика

В ООН проходит заседание по ситуации вокруг Запорожской АЭС

22:05, 11 авг 2022
100
Версия для печати

В Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг ЗАЭС. Трансляцию в четверг, 11 августа, можно посмотреть на официальном канале ООН в YouTube.

В ходе заседания Совбеза ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Украину и Россию позволить представителям организации посетить Запорожскую атомную электростанцию как можно скорее и выразил готовность возглавить такую миссию.

Гросси добавил, что на Запорожской АЭС "ситуация может измениться в любой момент".

"По последней информации, наша оценка такова: непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов нет, но это может измениться в любой момент", - заявил Гросси.

При этом он отметил, что все военные действия, которые могут повлиять на ядерную безопасность станции, должны быть немедленно прекращены. 

В свою очередь, постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров.

Напомним, сегодня, 11 августа, российские захватчики в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции - рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

Оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС. В последний раз была ранена сотрудница атомной станции.

На прошлой неделе командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил о ее минировании и готовности взорвать.

Источник: Корреспондент


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще