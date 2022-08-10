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Политика / Религия / Война

Хасиды едут в Умань, невзирая на опасности войны

22:04, 10 авг 2022
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Несмотря на войну в Украине, хасиды-паломники едут на могилу своего наставника в Умань. Украинские власти предупредили, что не могут гарантировать безопасность тех, кто будет находиться в Умани.

В Умань приехали почти полтысячи хасидов, которые в сентябре будут отмечать иудейский новый год Рош ха-Шана. Об этом рассказала мэр Умани Ирина Плетнева, пишет Суспільне.

Хасиды молятся на могиле своего наставника Раби Нахмана и гуляют в паломническом квартале.

Как рассказал один из паломников, он мечтал попасть сюда на Рош ха-Шана, несмотря на полномасштабную войну в Украине.

"Я приехал неделю назад и буду здесь уже в Рош ха-Шан. Приехал молиться и буду делать это каждый день. Война - это очень плохо. И мы будем просить о мире", - отметил он.

Ракетные удары военных РФ по Украине ставят под угрозу жизни хасидов, которые могут приехать в Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"В нескольких километрах от Умани упали обломки российской ракеты, нанеся значительный ущерб гражданской инфраструктуре. Мы боимся за безопасность уманских паломников. Если подобная российская атака произойдет во время Тишрея, это может повредить многочисленным мигрантам, приезжающим в Умань со всего мира", - отметил он.

В свою очередь глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что Украина не может гарантировать безопасность паломникам из-за непредсказуемых действий врага.

Ранее сообщалось, что МИД Израиля просит своих граждан не ехать в Украину на Рош ха-Шана из-за рисков, связанных с войной.

Источник: Корреспондент


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