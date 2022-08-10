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Война / Исследование / IT и медиа / Россия

Российские хакеры усиливают атаки на украинские ресурсы

21:00, 10 авг 2022
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Война идёт не только на полях сражений, но и в киберпространстве. И в последнее время значительно активизировались российские хакеры, которым профессионально противостоят киберспециалисты Украины. Но сдерживать такой натиск нелегко.

В июле российские хакеры совершили 203 кибератаки на украинские ресурсы. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Российские хакеры продолжают атаковать Украину. Специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, в июле зарегистрировали 203 кибератаки. Выросло количество атак на представителей государственного управления и финансовые учреждения, от которых зависит жизнь граждан Украины", - говорится в сообщении.

В июле сообщали, что в течение первого полугодия 2022 года российские хакеры осуществили 1350 кибератак на украинскую инфраструктуру.

С начала полномасштабного вторжения Рф Служба безопасности нейтрализовала более 1 тысячи хакерских атак против IТ-систем стратегически важных объектов Украины. В частности, предотвратила утечку оборонной информации через даркнет и задержала корректировщика ракетных ударов по Бахмуту.

Источник:  УНН 


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