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У побережья Испании спасли мужчину после 16 часов пребывания в океане

23:22, 05 авг 2022
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У побережья Испании из океана был спасён 62-летний французский моряк. Он пробыл 16 часов в холодной воде под перевернутой парусной лодкой.

Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Морская спасательная служба Испании сообщила в четверг, что Лоран Кампруби запустил сигнальную ракету после того, как его лодка Jeanne Solo Sailor попала в беду около 20:30 в понедельник, когда она находилась в 22 км от островов Сисаргас у северо-западного испанского региона Галисия.

Спасательное судно и три вертолета были немедленно отправлены, и поисковая группа обнаружила опрокинутую лодку в темноте, добавили в ведомстве.

Морская спасательная служба Испании назвала операцию по спасению Кампруби "на грани невозможного".

Сначала спасатели прикрепили к корпусу корабля буи, а на следующий день два водолаза с фонарями подплыли под лодку в поисках Кампруби.

Когда водолазы заметили его, они протянули ему шест, за который он схватился.

По словам Кампруби, выбравшись на поверхность, он обнял своих спасателей, прежде чем его доставили в больницу на вертолете для проверки.

Хотя температура тела Кампруби была всего 34,5 градусов по Цельсию, когда его спасли, и он был очень обезвожен, но не пострадал.

Кампруби, опытный яхтсмен, выигравший несколько регат.


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