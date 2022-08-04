Украинские министры резко осудили заявление Amnesty International против украинской армии

Правозащитная организация Amnesty International должна отныне называться организацией, защищающей агрессора, захватчика - Россию, потому что они считают, что украинские воины должны были стрелять только из тех мест, где нет жилых домов, не живут люди, что они несут угрозу жизни мирных жителей. Но где были так называемые правозащитники, когда российская авиация и артиллерия поливала огнем и разрушала Мариуполь, Харьков, Николаев, убивала военнопленных в Еленовке?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что заявление организации Amnesty International о том, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны, направлена ​​не на поиск и донесение мира правды, а на создание фальшивого баланса между преступником и его жертвой.

"Я так же, как и вы, видел заявление Amnesty International. Я так же, как и вы, им возмущен, считаю его несправедливым", - сказал Кулеба в видеообращении в четверг.

Он отметил, что в ответ на критику этого заявления организация, скорее всего, скажет о том, что оно критикует обе стороны российско-украинской войны. "Но давайте четко договоримся о понимании простых вещей. Такое поведение Amnesty International – это не о поиске и донесении мира правды, а о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой. Между страной, сотнями и тысячами уничтожающей гражданское население, города, территории. И защищаемой страной, спасая свой народ и весь континент от этого нашествия", - подчеркнул Кулеба.

Глава украинского МИД призвал Amnesty International прекратить заниматься "созданием фальшивой реальности, в которой все в чем-то виноваты".

"Займитесь сообщением правды, системной и масштабной правды о том, что сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецке Донецкой области", - подытожил министр.

Ранее организация Amnesty International обнародовала заявление, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".

Министр обороны Украины Резников также считает, что материал Amnesty International свидетельствует о "потере адекватности" в организации, а любые попытки оправдать геноцид украинцев и подвергнуть сомнению право на сопротивление - это извращение.

"Любые попытки подвергнуть сомнению право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, противиться действиям России как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его бы не маскировали.

Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет.

Украина – правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе – юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства.

Но мы не позволим поносить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", - Резников в Facebook.

Детали: Резников подчеркнул, что единственная причина, почему сотни тысяч украинцев еще живы и имеют свой дом – это самоотверженные героические действия Сил обороны Украины.

Источник: Украинская правда

Интерфакс Украина