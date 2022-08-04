ГУР Украины ответило на "решение" российского суда об "Азове"

Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины ответило на "решение" Верховного суда России о признании "Азова" так называемой террористической организацией, отметив, что это чисто пропагандистский трюк и полное незнание военных украинских реалий.

В частности, в заявлении ГУР говорится:

"Азов» - не террористы, а отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии Украины

О признании верховным судом России “Aзова” так называемой террористической организацией

▪️ Российские СМИ распространяют информацию о том, что Верховный суд России признал полк «Азов» «террористической организацией» и запретил ее деятельность в стране.

▪️ Из-за собственных нарративов и пропаганды в своих и иностранных СМИ, Россия стремится сделать «Азов» так называемым «неонацистским полком». Для этого постоянно придумывает и распространяет различные ужасные истории о его деятельности, создает кровавый образ его воинов для устрашения людей в России и мире, а его уничтожение является одной из целей начавшейся войны.

▪️ После ужасной казни украинских военнопленных в н.п. Еленовка, Россия ищет новые поводы и оправдания для своих военных преступлений.

▪️ Однако инициаторы законов руководствовались созданным в собственных СМИ образом и даже не понимали, что речь идет об отдельном отряде спецназначения государственной структуры, а не о неформальной парамилитарной группе.

▪️ Официально сообщаем, что отдельный отряд специального назначения «Азов» входит в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Это не отдельный полк, а структурное подразделение в составе Национальной гвардии Украины – военного формирования в подчинении Министерства внутренних дел, созданное и на законных основаниях функционирует в государстве и сегодня продолжает выполнять боевые задачи по защите Украины".

После бесчеловечного теракта россиян полк "Азов" заявил, что Путин будет казнён

Как известно, 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные.

Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.

Посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти. В МИД заявили, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности.

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