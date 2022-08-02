Украинский мультфильм-"долгострой" увидит весь мир

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" покажут в Европе - многие страны приобрели права на его показ и проявили искренний интерес к украинской культуре. Но Европой показ одного из самых дорогих мультфильмов Украины не ограничится - ведутся переговоры со многими странами, включая США.

Украинский мультфильм-долгострой от студии FILM.UA «Мавка. Лесная песня» устроил мировую экспансию. Права на его показ купили почти все страны Европы, впереди – Америка и Азия.

«Война дала нам шанс быть услышанными, – говорит CEO киностудии FILM.UA Виктория Ярмощук. – Я бы хотела такого шанса не иметь, но если мы его получили, то воспользуемся». В компании заметили тренд: международному рынку становятся интересны истории, ранее рассматриваемые группой исключительно как локальные. «Румынские партнеры, читая этно-триллер «Зілля» по мотивам повести Ольги Кобылянской, говорят, что им близка эта история, они хотят ее делать», – рассказывает креативный продюсер FILM.UA Анна Елисеева.

11 июля стало известно: топовый дистрибьютор Universal Pictures Content Group приобрел полный пакет прав на показ «Мавки» во Франции и на франкоязычных территориях. Это первый контракт FILM.UA с NBCUniversal и огромный прорыв для всей промышленности, считает Анна Елисеева. «Мир анимации – плотно занятая ниша, – добавляет она. – Есть американцы с глобальными студиями, французы и еще несколько стран, известных мультипликацией. В прокате других кинотеатры в большинстве своем не заинтересованы».

«Мавку» покажут во всех странах Европы, кроме Великобритании, с которой ведутся переговоры. Также продолжаются обсуждения со США, Латинской Америкой и поиск партнера, который бы закрыл всю Азию .

О том, что FILM.UA работает над анимированной историей по мотивам «Лесной песни» Леси Украинки, впервые заговорили в 2015 году. «Мавка» заработала реноме долгостроя. Действительно ли семь лет – это долго? Анонс «Истории игрушек 4» – шестого по кассе мультфильма со сбором $1 млрд – состоялся в 2014 году, премьера – в 2019-м. О работе над «Душой» Pixar стало известно в 2016-м, на сервисе Disney+ мультфильм появился в конце 2020-го. «Цикл создания мультфильма в пять-шесть лет – нормальный», – уверяет СЕО студии «Анимаград» и продюсер «Мавки» Егор Олесов.

Пандемия и российское вторжение, однако, все же продлили срок создания мультфильма. Сначала пришлось настроить систему работы, по которой команда может подключаться к компьютерам и серверам из дому. Из-за войны проект тем более пришлось перезапускать. Несмотря на это, команда планирует закончить производство в конце сентября.

На локальном рынке «Мавка» вызвала интерес не только из-за усилившегося после 2014 года тренда на аутентику. В то время аудитории и потенциальным бизнес-партнерам потребовался национальный современный мультипликационный герой, говорит Костюк. Она приводит пример бренда «Лантманнен Акса», выпускавшего сухие завтраки, – до коллаборации с «Мавкой» у них была лицензия на «Маша и Медведь». «Все, кто покупал лицензии детских брендов, чтобы использовать их на своих товарах, могли покупать только западное или российское», – объясняет Костюк.

В итоге «Мавка» попала в тренд с защитой окружающей среды. Для брендов типа «Сильпо», под чьи концепции подпадают зеленые инициативы, органична коллаборация с мультфильмом, главная героиня которого защищает природу от агрессии людей. Но это не главный посыл фильма. «Раньше мы делали фокус на любовь, теперь – на то, как Мавка борется за мир и гармонию», – описывает Костюк. Новый посыл совпадает с нынешним образом Украины в мире.

Самые дорогие мультфильмы Украины

«Гулливер возвращается», 2021

267 млн грн

«Мавка. Лесная песня», TBA

187 млн грн

«Похищенная принцесса: Руслан и Людмила», 2018

95,2 млн грн

«Никита Кожемяка», 2016

97,3 млн грн

Путь «Мавки»

Источник: Forbes