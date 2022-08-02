В Черном море у берегов Украины повысилась минная и ракетная угроза

Морские силы России пытаются контролировать всю акваторию Украины и постоянно обстреливают побережье Чёрного моря "калибрами". Но пока украинские воины не могут их достать из-за того, что место их маневрирования остаётся в ракетно безопасных местах. Но есть и другая угроза.

Корабельная группировка вражеского флота состоит из 14 боевых кораблей и катеров. Два ракетных носителя держат 16 "калибров" наготове, а три больших десантных корабля – на дежурстве. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Сейчас в Чёрном море штормит, что повышает минную угрозу.

"Актуальность угрозы ракетных ударов означает, что не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги, если это целесообразно, следует соблюдать правила двух стен. В информационном пространстве четко отфильтровывать пропагандистские вбросы, доверять только достоверным источникам и силам обороны. Не помогайте врагу и не мешайте нашим защитникам", - пишут в ОК "Юг".

Напомним, в Белгород-Днестровском районе к побережью течением вынесло якорную мину, которая была сорвана штормом и дрейфовала в нескольких метрах от берега.

Однако жители прибрежных городов, в частности, многие одесситы, часто игнорируют предупреждения и отправляются на купания, когда знают , что за ними не наблюдает полиция, не думая об опасности, которой подвергают себя и детей, ведь примеры трагедий с минами уже есть. На некоторых местных сайтах и в соцсетях, которые пестрят фотографиями, даже названы пляжи. Чем может обернуться такая беспечность - даже подумать страшно. К сожалению методы наводки есть не только у наших защитников.

Источник:

УНН

InfoKava