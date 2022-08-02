"Поддержать"
Тренды:
Новости
В Черном море у берегов Украины повысилась минная и ракетная угроза
Служба безопасности Латвии предупредила о рисках, связанных с российскими медиа
Рада запретила принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги во время войны
Как правильно диагностировать аллергию - советы врача
Первое украинское судно с зерном ожидают в водах Турции 3 августа
Когда в Украине начнется отопительный сезон - Кабмин
В Николаеве от обстрела россиян погиб владелец компании "Нибулон" Алексей Вадатурский
После бесчеловечного теракта россиян полк "Азов" заявил, что Путин будет казнён
Украина наращивает экспорт электроэнергии в европейские страны
Российские захватчики намеренно обстреливают именно гражданскую структуру Украины
Преимущества южнокорейских ноутбуков Acer PR
Общественные и политические деятели попросили Зеленского вернуть Корбану гражданство
Верховная Рада назначила нового Генерального прокурора
Вита Яковлева: Война, Харьковские дневники. Живём и будем жить
Администрация морских портов Украины формирует первый караван для вывоза зерна
Все новости
Война / Одесса

В Черном море у берегов Украины повысилась минная и ракетная угроза

12:26, 02 авг 2022
57
Версия для печати

Морские силы России пытаются контролировать всю акваторию Украины и постоянно обстреливают побережье Чёрного моря "калибрами".  Но пока украинские воины не могут их достать из-за того, что место их маневрирования остаётся в ракетно безопасных местах. Но есть и другая угроза.

Корабельная группировка вражеского флота состоит из 14 боевых кораблей и катеров.  Два ракетных носителя держат 16 "калибров" наготове, а три больших десантных корабля – на дежурстве. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Сейчас в Чёрном море штормит, что повышает минную угрозу. 

"Актуальность угрозы ракетных ударов означает, что не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги, если это целесообразно, следует соблюдать правила двух стен. В информационном пространстве четко отфильтровывать пропагандистские вбросы, доверять только достоверным источникам и силам обороны. Не помогайте врагу и не мешайте нашим защитникам", - пишут в ОК "Юг".

Напомним, в Белгород-Днестровском районе к побережью течением вынесло якорную мину, которая была сорвана штормом и дрейфовала в нескольких метрах от берега.

Однако жители прибрежных городов, в частности, многие одесситы, часто игнорируют предупреждения и отправляются на купания, когда знают , что за ними не наблюдает полиция, не думая об опасности, которой подвергают себя и детей, ведь примеры трагедий с минами уже есть. На некоторых местных сайтах и в соцсетях, которые пестрят фотографиями, даже названы пляжи. Чем может обернуться такая беспечность - даже подумать страшно. К сожалению методы наводки есть не только у наших защитников.

Источник:  

УНН 

InfoKava


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще