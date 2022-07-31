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Служба безопасности Латвии предупредила о рисках, связанных с российскими медиа
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Война / Политика / Балтия / IT и медиа

Служба безопасности Латвии предупредила о рисках, связанных с российскими медиа

23:40, 31 июл 2022
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Переезд так называемых "российских либеральных СМИ" в Латвию - это основа будущей свободной прессы в России или угроза самой Латвии?

Служба государственной безопасности (СГБ) предупредила высших должностных лиц Латвии о рисках, связанных с тем, что в Латвии начинает работать все больше и больше российских медиакомпаний.

На этой неделе Латвийское радио сообщило, что с началом войны в Украине в Латвию из России эмигрировали более 200 российских журналистов и 23 средства массовой информации. Некоторые из них уже официально приступили к работе из Риги.

Служба госбезопасности в письменном разъяснении Латвийскому радио заявила, что "оценивает происходящее в информационном пространстве в контексте текущей геополитической ситуации и агрессивной войны России в Украине".

"СГБ постоянно оценивает риски, возникающие в результате целенаправленных и систематических усилий России по влиянию на информационное пространство и СМИ. Служба госбезопасности проинформирована о работе российских независимых СМИ в Латвии. В этой связи служба выявила риски для безопасности латвийского информационного пространства, а также разведывательные риски, связанные с тем, что деятельность СМИ традиционно была в интересах российских спецслужб. Об этом СГБ проинформировала высшее руководство страны", - сообщает служба.

Источник: Delfi


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