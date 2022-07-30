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После бесчеловечного теракта россиян полк "Азов" заявил, что Путин будет казнён

22:04, 30 июл 2022
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Бесчеловечное убийство военнопленных в Еленовке (Донецкая область), вопреки всем Конвенциям, было воспринято миром как жесточайший теракт, нарушающий законы ведения войны. Понимая, что подобное зверство не могло свершиться без приказа Путина, полк "Азов" сделал официальное заявление. Весь мир понимает, что сейчас война России в Украине переходит в новую фазу.

В полку "Азов" после убийства украинских военнопленных в Еленовке заявляют, что президент РФ Владимир Путин будет казнен по решению международного трибунала.

И.о. командира полка "Азов" Никиты Надточий сделал официальное заявление по поводу массового убийства украинских военнопленных в Еленовке.

"Сутки они (россияне – ред.) врали об украинской армии, а сегодня подтвердили свое преступление заявлением посольства (РФ в Британии – ред.).

Я хочу напомнить Путину, который лично несет ответственность за это военное преступление, что в доме повешенного о веревке не говорят.

Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Все, как вы любите, со всеми справками и печатями, по решению международного трибунала. Варварская недоимперия будет разрушена".

Надточий отметил, что в "Азове" расценивают удар РФ по Еленовке как акт публичной казни, совершенный Россией от безнаказанности.

"Мы, "Азов", Украина как государство и весь цивилизованный мир больно дадим отпор, чтобы Россия это запомнила раз и навсегда. Мы уже выясняем имена исполнителей и организаторов смертной казни наших пленных. У нас есть предварительная информация, но пока не готовы ее озвучивать. Мы найдем их, где бы они ни находились – на оккупированных территориях Украины, России или третьих странах. Украина как государство обеспечит справедливое наказание", – пообещал Надточий.

29 июля подразделения "Азова" объявили охоту на всех причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Еленовке.

Как известно, 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные.

Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.

Посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти. В МИД заявили, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности.

Источник: Украинская правда


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