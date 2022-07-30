Российские захватчики намеренно обстреливают именно гражданскую структуру Украины

Украинцы своими глазами видят, что российские захватчики наносят сокрушительные удары по медицинским учреждениям, школам, высшим учебным заведениям, жилым домам и другой гражданской инфраструктуры. Об этом свидетельствуют все данные, в том числе и с разведывательных спутников других стран.

Около 75% вражеских ударов не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре, это попадание в гражданскую инфраструктуру Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона.

«Я хочу сказать, что начиная с 24 февраля аппарат СНБО ведет мониторинг всех военных событий, происходящих на наших территориях. Нам известны все выстрелы, производимые ракетами, самолетами, кораблями по нашей стране. Так называемые ракетные обстрелы. Мы понимаем, откуда это двигалось. Я вам могу сказать, что 74% попаданий не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре. 74% – это попадание в гражданские инфраструктуры. Это школы, больницы, торговые центры.... Не имеющие никакого отношения к войне с РФ», - рассказал Данилов.

Ранее спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщал, что только 30% вражеских ударов приходятся на военные объекты. В 70% случаях российские оккупанты сознательно стреляют по мирным городам.

Источник: УНН