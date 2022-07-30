Российские захватчики намеренно обстреливают именно гражданскую структуру Украины

Украинцы своими глазами видят, что российские захватчики наносят сокрушительные удары по медицинским учреждениям, школам, высшим учебным заведениям, жилым домам и другой гражданской инфраструктуры. Об этом свидетельствуют все данные, в том числе и с разведывательных спутников других стран.
Около 75% вражеских ударов не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре, это попадание в гражданскую инфраструктуру Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона.
Ранее спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщал, что только 30% вражеских ударов приходятся на военные объекты. В 70% случаях российские оккупанты сознательно стреляют по мирным городам.
Источник: УНН