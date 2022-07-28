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Политика / Война / Власть

Общественные и политические деятели попросили Зеленского вернуть Корбану гражданство

10:00, 28 июл 2022
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Понад сто політичних і громадських діячів, бізнесменів та представників інших сфер діяльності звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням  переглянути рішення про позбавлення громадянства бізнесмена, голови Штабу територіальної терборони Дніпра Геннадія Корбана.

Про це говориться у відкритому листі до президента Зеленського, повідомляє УП.

Підписанти наголошують, що звертаються до глави держави як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод її громадян.

За їхніми словами, недопущення на територію України та позбавлення громадянства керівника Штабу територіальної терборони Дніпра Геннадія Корбана "не мають нічого спільного з законом, грубо порушують статтю 25 Конституції України, яка прямо говорить: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства... Громадянин України не може бути вигнаний за межі України…".

На думку підписантів, це завдає удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни - по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору російській агресії.

Внесок Геннадія Корбана у справу захисту України зараз, як і в 2014 році ініціатори звернення вважають вагомим та беззаперечним.

Тож Зеленського закликають виправити ситуацію.

"Зараз як ніколи потрібна єдність влади і суспільства, єдність всіх українців заради Перемоги України у священній Війні за Незалежність.
І все, що цьому заважає - політичні ігри, зведення особистих порахунків, все дріб‘язкове і неузгоджене з правом і державним інтересом - має бути відкинуте або хоча би відкладене.
Відтак, просимо Вас, Володимире Олександровичу, дати доручення Комісії з питань громадянства при президенті провести перевірку з даного питання, виправити це помилкове рішення й відновити конституційні права Геннадія Корбана як громадянина України", говориться у зверненні.

Під листом є більше сотні підписів, серед яких: керівник УДА екснардеп Дмитро Ярош, мер Києва Віталій Кличко, очільник Дніпра Борис Філатов, голови Чернігова, Миколаєва, Рівного та ще низки міст, Герой України, народний депутат України I, II та IV скликань Степан Хмара та ексгенпрокурор Юрій Луценко.

Нагадаємо, 22 липня в очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Йому повідомили, що його українське громадянство припинене.
Після цього Корбан звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням вирішити "це непорозуміння".
26 липня Корбан повідомив, що залишив транзитну зону і проривати кордон не буде.


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