"Поддержать"
Тренды:
Новости
Вита Яковлева: Война, Харьковские дневники. Живём и будем жить
Администрация морских портов Украины формирует первый караван для вывоза зерна
The New York Times открывает бюро в Киеве
Ян Валетов: Украине нужна только победа - другого шанса не будет
В Австралии открыли выставку произведений искусства, посвященную Украине
В Украине появилось множество улиц Бориса Джонсона
Европол доверяет Украине в расследовании скандала с контрабандой оружием
Елена Маленкова: Недвижимость во время войны - что с ценами
Украинцы решили, что будет на щите Матери-Родины в столице
НБУ на 25 процентов повысил официальный курс доллара
Лоукост Ryanair полностью убрал упоминание городов Украины из системы бронирования
Украина получит отсрочку выплаты внешней задолженности
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Не запрещайте себе жить
Рада поддержала Зеленского и уволила главу СБУ Баканова
Внутренние переселенцы могут получать соцвыплаты даже при утере паспорта
Все новости
Политика / Война / Главные новости

Администрация морских портов Украины формирует первый караван для вывоза зерна

22:09, 25 июл 2022
96
Версия для печати

Удастся ли в условиях тотальных нарушений Россией любых договорённостей вывести из украинских портов караваны зерновозов? Будет ли обеспечена безопасность для караванов? Над этим сегодня задумываются не только политики и главы держав: весь мир смотрит на то, чем обернётся эта ситуация.

Администрация морских портов Украины формирует первый караван для выхода из украинских портов в связи с подписанием в Стамбуле инициативы по экспорту зерна. Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире украинского телемарафона.

«Мы держим кулаки, пальцы, молимся, чтобы Администрация морских портов Украины сформировала первый караван для выхода из украинских портов и это уже сейчас происходит, и для того, чтобы он прошел. И тогда можно будет сказать, что инициатива заработала, и тогда можно будет работать с ожиданиями других судовладельцев, и тогда увеличится количество грузов», – рассказал Качка.

По его словам, сейчас собираются заявки для формирования караванов.

«Достаточно четкие сообщения от Ассоциации морских портов Украины, которая собирает заявки для формирования этих караванов. Это уже вопрос фактически такой навигации, сам факт, какой маршрут будет происходить. Это супертехнические детали. Важнейший элемент состоит в том, чтобы судовладельцы из Индонезии, из Малайзии, из Египта говорили – мы отправляем свои сухогрузы в Черноморск или в Южный, для того, чтобы погружать там кукурузу. Это наша цель. Это то, к чему мы стремимся. Все остальное – это очень технические вещи или политические вещи», – сказал Качка.

Администрация морских портов Украины сообщала, что в связи с подписанием 22 июля 2022 года Инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем осуществляется соответствующая подготовка портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы.

Отмечалось, что мероприятие и выход судов в указанные морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования.

Напомним, Россия 23 июля атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

При этом Россия заявила, что зерновое соглашение не исключает ударов по военным объектам в Одессе. Однако чаще всего российские ракеты попадают в жилой сектор или предприятия, не имеющие отношения к военным структурам.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщал, что в настоящее время идет согласование последних документов. Ожидается, что соглашение заработает уже в ближайшие дни.

Источник:  УНН 


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще