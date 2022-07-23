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Культура / Общество

В Австралии открыли выставку произведений искусства, посвященную Украине

17:11, 23 июл 2022
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В австралийской столице Сиднее прошла выставка произведений искусства, организованная украинской диаспорой и посвященная Украине и ее борьбе против российских захватчиков.

"Настоящий синий и чуть-чуть Yellow UNITED" - такое название дали авторы замысла этому невероятному вернисажу.

На этой выставке около двадцати украинских и австралийских художников представили коллекцию произведений искусства с использованием различных средств исполнения и стилей, от древних народных техник до классицизма, абстракции.

"Украинцы и австралийцы, как "настоящие синие" друзья, имеют глубокую связь с природой, восхищаются ее красотой и ценят заботу об окружающей среде. Цель выставки – зафиксировать эту общую связь, способствовать единству", - пишут организаторы.

Представленные на выставке художники Елена Левковская, Татьяна Колдуненко, Елена Выговская, Алиса Виговская, Наталья Вяз, Наталья Кравченко, Дина Палмер, Пета Дзюбел, Джейн Парк, Кесси София, Холли Магони, Филиппа Томас, Лорейн Фигейра, Рэйчел Кэрол, Сьюзан Патрик, Джемина Кэрол и другие не просто выставили свои произведения, но и собирали средства для помощи Украине. А также угощали гостей синим чаем с желтым лимоном – в цветах Украины.

Украинская община в Австралии живет насыщенной жизнью, знакомя далекий континент с культурой Украины и рассказывая о страшной войне, развязанной на нашей территории Россией.

Напомним, в начале июля премьер-министр Австралии Энтони Албаниз посетил в Киевской области освобожденные от российских захватчиков Бучу, Ирпень и Гостомель и воочию увидел следы пребывания там российских военных преступников.

InfoKava

Фото, видео: Татьяна Колдуненко, Фейсбук


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