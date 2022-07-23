В Украине появилось множество улиц Бориса Джонсона

В украинских городах и селах начали массово называть улицы именем пока ещё действующего британского премьера Бориса Джонсона. Таким образом украинцы проявляют симпатию к главе британского правительства, который бросил прямой вызов путинской агрессии и открыто поддержал Украину не только словами, но и делами.

Британия поставляет вооружение нашей стране, обучает наших воинов, принимает беженцев. Во всех регионах Великобритании есть покинувшие Украину из-за войны люди. некоторые из них вырвались прямо из ада, убежав из Мариуполя и очень сложными путями добравшись до Альбиона.

К вопросу о беженцах в Британии подошли взвешенно, серьёзно и с подлинно национальным консерватизмом: несмотря на обычное нежелание принимать на постоянное место жительства людей из других стран, на этот раз британцы сняли все преграды. Люди обеспечены необходимым, им помогают материально, решают жилищные условия. Пенсионерам выплачивают пенсии из бюджета страны, а работоспособным дают время найти работу, выплачивая пособие. Важно то, что украинцы могут трудоустраиваться в Великобритании официально и имеют доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию и образованию наравне с коренными жителями страны.

Безусловно, если кто-то хочет задержаться в столице или ином крупном городе, он должен больше позаботиться о себе сам, но те, кто живут в удалённых от Лондона регионах, не могут пожаловаться на гостеприимство.

К примеру, в Уэльсе сейчас проживает около пяти тысяч украинских беженцев. Все они оформлены официально, им предоставлено бесплатное жилье, оказана помощь вещами, ведь многие покинули разрушенный дом в чём были.

Оставаться граждане Украины легально могут в Соединённом Королевстве до трёх лет, и все это время на них распространяется программа Homes for Ukraine.

Всё это принималось и внедрялось правительством Бориса Джонсона. В этом и есть ответ на то, почему в Украине появилось так много улиц его имени.

InfoKava

Фото: Наталья Коваленко, Покров (Днепропетровская область)