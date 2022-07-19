Внутренние переселенцы могут получать соцвыплаты даже при утере паспорта

Мобильное приложение "Дія" поможет внутренне перемещённым лицам решить проблемы с документами даже при их утере - введена такая опция.

Внутренне перемещенные лица могут получить социальные услуги и выплаты даже в случае потери паспорта. Для этого можно использовать документы из приложения "Дія", в частности еДокумент, или справку о том, что человек обратился за оформлением паспорта в Государственную миграционную службу. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Внутренне перемещенные лица могут становиться на учет, регистрироваться и получать помощь от государства даже без наличия паспорта – на основании справки от Государственной миграционной службы (ГМС) или через приложение "Дія". Заработало соответствующее правительственное постановление, которое инициировало Минреинтеграции совместно с Минсоцполитики и ГМС", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это значительно упростит жизнь людям, которые переместились из зон боевых действий и лишились документов. Справку о том, что человек обратился за оформлением паспорта, можно получить в центрах предоставления административных услуг, территориальных органах, подразделениях или предприятиях ГМС.

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенных лиц.

Минсоцполитики проводит оценку наработок и разработки, чтобы услугу по снятию человека с учета внутренне перемещенного лица можно было запустить в мобильном приложении "Дія".

Источник: УНН