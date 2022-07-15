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Политика / Война / IT и медиа

Проверьте свои подписки в соцсетях - там могут оказаться враги Украины

19:22, 15 июл 2022
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Советуем читателям внимательно присмотреться к тем каналам, которые, как вам кажется пишут "правду". Потому что под видом правильных слов украинцам преподносят прокремлёвские нарративы. Не забывайте: кроме войны на истребление Украины физически, идёт информационная война - за души наших людей.

Центр стратегических коммуникаций опубликовал список 100 российских Телеграм-каналов, которые маскируются под украинские. Сведения о них опубликовали многие проукраинские СМИ.

"В условиях, когда Украина успешно противостоит российскому нападению, крайне актуален вопрос информационной безопасности. Ведь не имея возможности победить на поле боя, враг пытается посеять "предательство" и расшатать украинское общество. В частности, на это работает ряд якобы независимых Телеграм-каналов, работу которых на самом деле координирует кремль через свои спецслужбы", – говорится в сообщении.

Причастность каналов к российским спецслужбам установила ранее Служба безопасности Украины в рамках соответствующих уголовных производств. Некоторые из них для собственной раскрутки заказывают рекламу в украинских пабликах.

Также добавим: когда вы берёте в социальных сетях кого-то в друзья, внимательно ознакомьтесь с кругом общения и интересами этих людей. Не спешите "дружить" с теми, с кем у вас нет общих друзей, у кого закрыт профиль, а вы не знаете этого человека лично, кто выражает любопытство (если это не профессиональная деятельность) к группам и сообществам с пророссийскими взглядами. Заботьтесь об информационной гигиене - сейчас на оккупанта работает ещё одна армия - ботов и пропагандистов.


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