В Часов Яре (Донецкая область) сотрудники ГСЧС закончили разбирать завалы, образовавшиеся от удара российской ракеты по жилому дому.

Поиск людей прекращён: удар пришёлся на жилое строение 9 июля. Полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома. дома. Спасатели вытащили из-под обломков девять людей - живыми. А всего в течение этой недели достали 48 тел - столько людей убила одним попаданием Россия. Среди погибших был девятилетний мальчик.

Один из жителей дома выжил поистине чудом. Мужчина купался в ванне, когда в дом попала ракета. Его привалило плитой. Самостоятельно выбраться не удалось - только через двадцать часов мужчину - живого - достали из ванны, которая стала его спасением.

Не всем известно, что Часов Яр - город, в котором родился ныне покойный певец Иосиф Кобзон, в 2014 году одобривший развязанную Россией войну против Украины, сепаратистские "ДНР" и "ЛНР" и предавший Украину - страну, в которой когда-то был уважаем и признан.

Напомним, 14 июля российские ракеты ударили по центру Винницы. По последним данным, погибли 23 человека, среди них трое детей, 64 человека находятся в больницах, 34 в тяжёлом состоянии, пятеро - в критическом.

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