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Принудительная мобилизация женщин - фейк, а постановка на военный учёт - по согласию

21:24, 14 июл 2022
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Усердно распространяемые врагами Украины сообщения о принудительной мобилизации украинок и такой же постановке на военный учёт не имеют под собой никаких оснований. В Украине достаточно женщин, которые по зову сердца идут воевать за Родину, но в постановке на учёт ожидаются некоторые изменения, которые, впрочем, пока ещё в стадии разработки.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что женщин будут брать на военный учет только по их согласию, передает УНН.

"Главным управлением персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины проработаны предложения по взятию женщин на военный учет военнообязанных только по их согласию. Также предлагается начать проведение мер по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве", - говорится в сообщении.

Генеральный штаб ВСУ разработал предложения по внесению изменений в перечень специальностей и/или профессий, родственных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщин берут на военный учет военнообязанных.

Указанный перечень утвержден приказом Министра обороны Украины от 11.10.2021 №313 (с изменениями в соответствии с приказом Министра обороны Украины от 07.02.2022 №35, зарегистрированным Министерством юстиции Украины в этом году).

"Приказ предусматривает, что с 1 октября 2022 года женщин, имеющих специальности и/или профессии, определенные в приложении 1 к приказу, будут брать на военный учет военнообязанных", - напоминают в Генштабе.

Как отметили, проведение общей мобилизации во время войны с рф показало, что на военную службу в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных.

Большинство женщин назначено на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров. Сейчас в Вооруженных силах остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям.

"Таким образом, опыт развертывания воинских частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени доказывает, что в государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете", - говорится в сообщении.

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в эфире национального телемарафона заявил, что украинкам, которые станут на военный учет с 1 октября, не будут запрещать выезд за границу.

Напомним, в Минобороны опровергли информацию о принудительной мобилизации женщин в Украине.

В январе Минобороны сократило перечень профессий для женщин с обязательным военным учетом.
Источник:  УНН 


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