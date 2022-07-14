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Ракетный удар России по Виннице: погибли взрослые и дети

19:17, 14 июл 2022
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Ракетный удар россиян по Виннице привел к большому количеству жертв гражданского населения, повредил инфраструктуру и транспорт.

По оперативным данным ГСЧС, по состоянию на 18:00:

  • погиб 21 человек (из них 3 ребенка)
  • обратилась за помощью 115 человек
  • госпитализированы 54, в том числе 2 ребенка
  • в тяжелом состоянии находится 34 человека
  • 5 человек в критическом состоянии
  • продолжается поиск 46 человек связь с которыми отсутствует

От ГСЧС работает 319 человек (в том числе 2 кинологических и 6 пиротехнических расчетов) и 38 единиц техники.

Как известно, сегодня российские военные обстреляли Винницу ракетами "Калибр" 3М-14Е, вес каждой – 1770 кг. В общей сложности по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них сбили ПВО, сообщает Винницкий городской совет, информирует УНН.

Ракета "Калибр" может огибать рельефы местности, а также избегать известные врагу средства противовоздушной обороны (ПВО).

"После извлечения и проведения первичной идентификации элементов боеприпасов было предварительно установлено, что ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Э. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м. 20 см. Боевая часть – 450 кг", – говорит начальник части пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины Сергей Гайдыш.

Также, по словам работника ГСЧС, данная ракета имеет две системы наведения: первая – полностью автономная, вторая – через ГЛОНАСС и GPS.

"Она еще может быть во время полета корректируется. Над поверхностью моря ракета летит на высоте до 20 м. Над поверхностью земли – возможно от 50 до 180 м, в зависимости от известного врагу рельефа местности. На подлете к установленной цели поражения ракета снижается на высоту до 20 м", - заявил Гайдыш.

Источник: ГСЧС, УНН


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