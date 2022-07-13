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Технологии / IT и медиа

Минцифры готовит десять услуг через приложение Дія

14:11, 13 июл 2022
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Совсем недавно мы сообщали о том, что украинцы смогут купить антибиотики по электронным рецептам, а Минцифры уже приготовило новые услуги.

В приложении Дія в течение месяца появятся около 10 новых услуг и документов. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram в понедельник, 11 июля.

"Встретились с командой на еженедельной встрече по приложению Дія. Сейчас у нас готовы к запуску около 10 новых услуг и документов в Дії. В течение месяца они появятся в вашем приложении", – написал он.

По информации Федорова, уже на этой неделе в бета-тесте доступно электронное пенсионное удостоверение и вид на жительство; на очереди – тестирование военных облигаций и первые услуги єНотаріата.

Также вскоре в приложении Дія будет восстановлен "шеринг" техпаспорта.

"Вы снова сможете в несколько кликов пошерить документ (поделиться документом – ред.) с близким человеком, который пользуется вашим авто", – добавил министр.

Федоров напомнил, что услугу "шеринг техпаспорта" запустили в феврале на Diia Summit, однако из-за войны были вынуждены временно приостановить.

Глава Минцифры анонсировал также очередной шаг к международной интеграции Дії. Так, по его словам, скоро цифровые документы в приложении будут иметь перевод на английский.

"Параллельно мы продолжаем работать над топ-проектами, которые требуют большого количества интеграций и ресурсов нашей команды. Но именно они являются революционными", – отметил Федоров.

Напомним, через Дію планируют присылать судебные повестки и решения. 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о судопроизводстве в условиях военного или чрезвычайного положения.

Источник: Корреспондент


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