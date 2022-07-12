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Война / Общество / Политика

В Украину вернули тела погибших воинов-защитников

23:50, 12 июл 2022
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С начала войны в Украину вернули более 400 тел погибших воинов-защитников. Обмен происходит в рамках Женевской конвенции. В ответ россиянам возвращают останки их погибших.

Украина получила более 400 тел военнослужащих в рамках обмена с Россией, преимущественно погибших на "Азовстали". Большинство уже опознали, сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

"Люди, понимавшие, что их родные могли там погибнуть, сдавали ДНК. Если сейчас мы будем забирать большинство людей не из "Азовстали", то там будет больше случаев, когда есть тело, но не сдали ДНК. Поэтому когда я веду переговоры, то есть договоренность с Россией писать о том хотя бы откуда тело - это луганское направление, Волноваха или это харьковское направление и т.д. Потому что очень много тел без документов, мы не знаем, кто они", - рассказал он.

Большинство тел опознаны. Останки воинов будут переданы родным для достойного захоронения.

Источник: Цензор. НЕТ



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