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Технологии / IT и медиа

Google Workspace до конца войны останется бесплатным для украинского бизнеса

20:45, 12 июл 2022
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Google Workspace останется безвозмездным для части украинского бизнеса – об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

С июля компания Google должна была заблокировать всех пользователей, не перешедших на платную подписку: от 5 до 18 долларов в месяц за каждый аккаунт.

Чтобы поддержать малый и средний бизнес, Минцифра договорились с компанией Google продолжить бесплатный доступ до завершения войны.

Так, владельцы малого и среднего бизнеса смогут и дальше пользоваться сервисами Google, чтобы организовать работу команды и развивать бизнес.

Это существенная поддержка малого и среднего бизнеса.

Ввести платную версию, нацеленную на малый и средний бизнес, названный Google Workspace Individual, компания решила еще в 2021 году. Она предоставляет возможности премиум-класса, включая услуги интеллектуального бронирования, профессиональные видеоконференции, персонализированный электронный маркетинг и многое другое. Именно это и будет сейчас доступно украинским предпринимателям безвозмездно. Для обычных пользователей услуги Google Workspace компания оставила бесплатными.

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