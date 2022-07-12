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Антибиотики с августа будем покупать в аптеках по электронному рецепту

17:19, 12 июл 2022
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Цифровизация медицины в Украине продолжается. В скором времени в обращение войдут электронные рецепты. Пока что – на антибиотики.

В Украине с августа начнут выписывать электронные рецепты на антибиотики. Это первый этап внедрения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине и первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарственных средств. Об этом сообщает Минздрав.

"Регулирование отпуска антибиотиков путем введения электронного рецепта – одно из решений, которое позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине, а также противостоять антибиотикорезистентности, в результате которой все больше и больше инфекций приобретают устойчивость к медикаментам", – говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что нововведение заработает в рамках переходного периода в медицинских учреждениях, работающих с электронной системой здравоохранения (ЕСЗ). Если учреждение здравоохранения, в которое обращается пациент, не подключено к ЕСЗ, врач должен выписать бумажный рецепт.

Как получить электронные рецепты на приобретение антибиотиков

Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом;
пациент сможет приобрести необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке своего города. Для этого достаточно предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения назначения.
В настоящее время продолжительность переходного периода определена до конца года. В течение этого периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выписку рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту, а именно выбрать медицинскую информационную систему и зарегистрироваться в ЕСЗ.

Далее планируется полноценный запуск электронного рецепта на антибиотики, решение о чем будет приниматься с учетом ситуации в стране.

Напомним, министерство здравоохранения Украины упростило процедуру получения медицинских выводов для беременных украинок, которые были вынуждены уехать за границу из-за широкомасштабного вторжения РФ.
Источник:  УНН 


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