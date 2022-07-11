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Политика / Война / Россия

Россия преступным путём пытается превратить украинскую нацию в "русское население"

22:13, 11 июл 2022
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Россия всеми путями стремится ассимилировать украинцев, превращая их по спешно и принудительно выдаваемым документа, в "русское население".

Однако паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Украины об указе российского диктатора Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для украинцев, пишет УНН.

Российский диктатор Владимир Путин сегодня решил упростить получение российского гражданства для всех граждан Украины.

В предыдущей версии указа упрощенный порядок получения гражданства России распространялся только на жителей так называемых "ДНР", "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает указ президента российской федерации от 11 июля 2022 года, который предусматривает упрощенный порядок предоставления российского гражданства для всех граждан Украины. Указанное решение является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимое с нормами и принципами международного права", - говорится в комментарии украинского дипведомства.

Как отмечают дипломаты, указ президента РФ от 11 июля вносит изменения в предварительные указы об упрощенном порядке предоставления гражданства России для жителей временно оккупированных территорий Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, ныне распространяя его действие на остальную украинскую территорию.

"Это, в частности, подтверждает продолжение курса Кремля на захват украинских земель, уничтожение Украинского государства и принудительную ассимиляцию украинской нации. Паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины. В то же время Россия использует упрощенную процедуру выдачи паспортов для затягивания петли на шеях жителей временно оккупированных территорий нашего государства, заставляя их участвовать в преступной деятельности оккупационных администраций и российской захватнической армии", - подчеркнули в МИДе.

Как подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, украинским гражданам не нужно путинское гражданство, а попытки навязать его силой обречены на провал.

"Этот указ ничтожен и свидетельствует лишь о захватнических аппетитах путина. Я убежден, что Вооруженные Силы Украины пресекут их при должной поддержке партнеров. Поэтому сейчас критически важно усилить помощь нашему государству. Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России", - цитирует министра пресс-служба.

Промедление будет только поощрять Россию к дальнейшим преступлениям против Украины и разрушению мира и безопасности в мире, добавили в дипведомстве.

В конце мая Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей. Министерство иностранных дел Украины заявило, что указ Путина "открывает путь к принуждению" жителей временно захваченных армией России территорий приобретать российское гражданство.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты во временно занятом Херсоне захватили украинские паспортные сервисы и раздают свои паспорта, говорится в сводке из ОГА за сутки.
Источник:  УНН 


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