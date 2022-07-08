Резников назвал три сценария окончания войны

Министр обороны Украины насчитал три сценария завершения войны в Украине. Каждый из этих сценариев сокрушителен для России.

Украина не сможет соперничать с Россией по принципу "мясорубка на мясорубку", который применяет в войне армия рф. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время выступления на конференции Forbes о возможностях для бизнеса в Украине и озвучил возможные сценарии завершения войны.

Первый сценарий, по словам Резникова, можно описать как "очередная серия жестов доброй воли россиян, как было, когда они бежали из Киевщины, Черниговщины, Сумщины и острова Змеиный". При таком развитии событий Украина сначала выйдет на границы 24 февраля, далее, вероятно, начнутся переговоры о статусе оккупированных районов Донбасса и Крыма с содействием партнеров Украины.

Второй вариант – постепенная борьба и удары по самым болезненным местам российской армии с помощью современного оружия.

"Мы не можем воевать с ними по принципу "мясорубка на мясорубку". К тому же наши партнеры не смогли бы нас поддержать при таких обстоятельствах", – отметил Резников.

Третий сценарий – "парад суверенитетов" в России и распад страны. По словам министра, это самый длинный сценарий, но мы точно увидим его в нашей жизни.

Также он отметил, что для формирования гарантий безопасности Украине следует двигаться по принципу создания новых оборонных альянсов.

"Мы видим, что благодаря "Брекзиту", Великобритания не связана позициями разных членов Евросоюза. У нас фантастические отношения со странами Балтии, я аплодирую нашим отношениям с Польшей, еще недавно нам говорили, что участие Украины в проекте "Триморья" невозможна, сейчас это стало реальностью", – сказал Резников.

Напомним, ранее Резников отметил, что "Железный купол" не защищает от крылатых ракет, поэтому нам необходимо развивать свою систему ПВО.

Источник: УНН