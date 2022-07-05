Украинка получила самую престижную математическую премию мира

Украинка Марина Вязовская стала одной из четырех лауреатов престижной медали Филдса, которую часто называют Нобелевской премией по математике. Об этом сообщают на официальной странице награды.

Другими лауреатами премии стали француз Хьюго Дюминиль-Копен, Джун Ху из США и британец Джеймс Мэйнард. Награды были вручены во время церемонии Международного конгресса математиков.

Самая престижная математическая награда — медаль Филдса — присуждена украинке Марине Вязовской за решение задачи по упаковке шаров в восьмимерном пространстве. Она доказала, что решетка Е₈ является наиболее плотным способом упаковки одинаковых сфер в восьми измерениях, а также внесла решение связанных задач и задач по интерполяции в анализе Фурье. Награду вручили на Международном математическом конгрессе в Хельсинки. Трансляция церемонии доступна на YouTube-канале Международного математического союза.

Поиск самой плотной упаковки одинаковых шаров в заданном пространстве является древней математической задачей. Однако до 2016 года решение было известно только для двух- и трехмерного пространств. И математику из Киева, Марине Вязовской, удалось доказать, что в 8-мерном пространстве решетка Е₈ является самой плотной упаковкой. А позже, совместно с еще одним украинским ученым Данилом Радченко, а также математиками Генри Коном, Абинавом Кумаром и Стивеном Миллером, ей удалось найти решение и для 24-мерного пространства — лучшей упаковкой оказалась решетка Лича.

Подход математики лежит на основе работ математиков Кона и Элкиса, которые нашли способ оценить верхний предел вероятной плотности упаковки шаров в любом измерении. Однако именно Марине Вязовский удалось доказать, что эти решетки являются единственным решением для упаковки в этих пространствах. Свои идеи она развила и на другие направления, в том числе и на анализ Фурье.

Марина стала второй представительницей Украины после Владимира Дринфельда и второй женщиной в истории премии после иранской математики Марьям Мирзахани. Для украинки медаль Филдса – это уже девятая международная награда за ее работу.

Медалью Филдса раз в 4 года награждают молодых математиков в возрасте до 40 лет за выдающиеся достижения в науке. Ее вручают на открытии Международного математического конгресса, а лауреатов выбирает комитет Международного математического Союза. Награда составляет 15 тысяч канадских долларов, а медаль считается самым престижным отличием в математике.

Марина Вязовская родилась в Киеве 2 декабря 1984 года. Получив степень бакалавра Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Вязовская переехала в Германию, чтобы получить степень магистра в Техническом университете Кайзерслаутерна, а затем вступила в Боннский университет, где в 2013 году получила степень доктора философии по модульным формам, уточняет ВВС.

В декабре 2016 года она приняла предложение EPFL стать доцентом, и уже через год, в возрасте 33 лет, она стала профессором. Вязовская – гражданка Украины.

Источник: Nauka.ua