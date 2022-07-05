"Поддержать"
Тренды:
Новости
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Белый костюм
Зеленский VS Залужный: никаких конфликтов - Подоляк
Украинка получила самую престижную математическую премию мира
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Наша теория относительности
Помощник депутата Верховной Рады уличен в государственной измене
Ян Валетов: Что пытается и на самом деле получит Россия в войне с Украиной
Британский миллиардер Ричард Брэнсон посетил Гостомель и интересовался восстановлением "Антонова"
Россияне похитили руководителя херсонского управления Госархстройконтроля
Украина получила от США 1,3 млрд долларов на бюджетные расходы
СБУ задержала корректировщика ракетных атак россиян по Яворовскому полигону
НАТО укрепляет передовые позиции впервые со времен холодной войны
Повестки и военный учет для мужчин – ответы на главные вопросы
Метинвест частично останавливает работу своих украинских комбинатов
Домой из плена вернулись 95 защитников "Азовстали", - военная разведка
Оккупанты "анонсируют" химическую атаку по Одесской области
Все новости
Главные новости / Наука / Физмат

Украинка получила самую престижную математическую премию мира

22:23, 05 июл 2022
153
Версия для печати

Украинка Марина Вязовская стала одной из четырех лауреатов престижной медали Филдса, которую часто называют Нобелевской премией по математике. Об этом сообщают на официальной странице награды.

Другими лауреатами премии стали француз Хьюго Дюминиль-Копен, Джун Ху из США и британец Джеймс Мэйнард. Награды были вручены во время церемонии Международного конгресса математиков.

Самая престижная математическая награда — медаль Филдса — присуждена украинке Марине Вязовской за решение задачи по упаковке шаров в восьмимерном пространстве. Она доказала, что решетка Е₈ является наиболее плотным способом упаковки одинаковых сфер в восьми измерениях, а также внесла решение связанных задач и задач по интерполяции в анализе Фурье. Награду вручили на Международном математическом конгрессе в Хельсинки. Трансляция церемонии доступна на YouTube-канале Международного математического союза.

Поиск самой плотной упаковки одинаковых шаров в заданном пространстве является древней математической задачей. Однако до 2016 года решение было известно только для двух- и трехмерного пространств. И математику из Киева, Марине Вязовской, удалось доказать, что в 8-мерном пространстве решетка Е₈ является самой плотной упаковкой. А позже, совместно с еще одним украинским ученым Данилом Радченко, а также математиками Генри Коном, Абинавом Кумаром и Стивеном Миллером, ей удалось найти решение и для 24-мерного пространства — лучшей упаковкой оказалась решетка Лича.

Подход математики лежит на основе работ математиков Кона и Элкиса, которые нашли способ оценить верхний предел вероятной плотности упаковки шаров в любом измерении. Однако именно Марине Вязовский удалось доказать, что эти решетки являются единственным решением для упаковки в этих пространствах. Свои идеи она развила и на другие направления, в том числе и на анализ Фурье.

Марина стала второй представительницей Украины после Владимира Дринфельда и второй женщиной в истории премии после иранской математики Марьям Мирзахани. Для украинки медаль Филдса – это уже девятая международная награда за ее работу. 

Медалью Филдса раз в 4 года награждают молодых математиков в возрасте до 40 лет за выдающиеся достижения в науке. Ее вручают на открытии Международного математического конгресса, а лауреатов выбирает комитет Международного математического Союза. Награда составляет 15 тысяч канадских долларов, а медаль считается самым престижным отличием в математике.

Марина Вязовская родилась в Киеве 2 декабря 1984 года. Получив степень бакалавра Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Вязовская переехала в Германию, чтобы получить степень магистра в Техническом университете Кайзерслаутерна, а затем вступила в Боннский университет, где в 2013 году получила степень доктора философии по модульным формам, уточняет ВВС.

В декабре 2016 года она приняла предложение EPFL стать доцентом, и уже через год, в возрасте 33 лет, она стала профессором. Вязовская – гражданка Украины.

Источник: Nauka.ua


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще