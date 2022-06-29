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Политика / США / Финансы

Украина получила от США 1,3 млрд долларов на бюджетные расходы

22:37, 29 июн 2022
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В общей сложности США выделили украинскому госбюджету 7,5 млрд долларов

Украина получила от Соединенных Штатов Америки грант на 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования государственного бюджета, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

«Спасибо президенту США Джо Байдену за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и деньги приближают победу Украины. Только что получили грант $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд», – отметил он в среду, 29 июня.

Также Шмигаль поблагодарил оперативные решения Всемирного банка, через механизм которого был осуществлен перевод, и отдельно президенту Группы Всемирного банка Дэвиду Малпассу.

В целом, по данным Национального банка, с начала полномасштабного российского вторжения общий объем заявленной и предоставленной Украине помощи от международных партнеров по состоянию на середину июня составляет 30 млрд долларов.


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