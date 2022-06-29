СБУ задержала корректировщика ракетных атак россиян по Яворовскому полигону

Агентом РФ оказался 71-летний львовянин, бывший сотрудник КГБ

Контрразведка СБУ разоблачила 71-летнего львовянина, сотрудника агентурной сети России, корректировавшего ракетные удары по Яворовскому полигону на Львовщине.

Во вторник, 28 июня, в СБУ и прокуратуре Львовщины сообщили, что уроженец Львова, бывший работник КГБ СССР передавал россиянам информацию о местонахождении ВСУ и их вооружении. Впоследствии собранные данные о точных локациях с пометками на карте он посылал куратору через специально скрытый чат в Telegram-канале для нанесения ракетных ударов.

В прокуратуре Львовской области уточнили, что корректировал российские ракетные обстрелы по Международному центру миротворчества и безопасности в марте этого года 71-летний львовянин. По данным правоохранителей, в результате ракетной атаки тогда погиб 61 человек, еще 160 были ранены.

27 июня предателю сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ). В этот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.



Дополнительно контрразведчики СБУ устанавливают факт возможной передачи информации о дислокации иностранного легиона на территории военного полигона.