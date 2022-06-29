НАТО укрепляет передовые позиции впервые со времен холодной войны

Боевые группы НАТО на восточном фланге усилят до уровня бригады

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники Альянса приняли решения, направленные на усиление позиций. Он подчеркнул, что такое усиление будет впервые со времен холодной войны.

«Сегодня лидеры НАТО решили коренным образом изменить нашу оборону и сдерживание, чтобы отреагировать на новую реальность безопасности. Мы усилим нашу передовую оборону. Мы усилим наши боевые группы в восточной части Альянса до уровня бригады, мы трансформируем Силы реагирования НАТО и увеличим численность сил повышенной готовности до более 300 тысяч человек», – сообщил он в среду, 29 июня, в Мадриде на пресс-конференции по завершении первой сессии работы саммита НАТО, сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

Отметим, что стандарт бригады НАТО насчитывает от 3200 до 5500 военнослужащих.

Кроме того, по словам генсека, союзники договорились разместить заранее большее количество оборудования и запасов военного снаряжения, больше средств передового развертывания, таких как противовоздушная оборона, усилить управление и контроль и усовершенствовать планы обороны с заранее определенными силами по защите конкретных союзников.

«Впервые со времен холодной войны у нас есть такие планы с заранее определенными силами. Они будут работать вместе с национальными вооруженными силами и ознакомятся с местностью, объектами и заранее размещенными запасами, чтобы мы могли усилиться еще быстрее», – объяснил он содержание этого решения.

Напомним, лидеры стран-членов НАТО на саммите 29 июня признали Россию самой серьезной угрозой своей безопасности.