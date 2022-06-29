"Поддержать"
Тренды:
Новости
Британский миллиардер Ричард Брэнсон посетил Гостомель и интересовался восстановлением "Антонова"
Россияне похитили руководителя херсонского управления Госархстройконтроля
Украина получила от США 1,3 млрд долларов на бюджетные расходы
СБУ задержала корректировщика ракетных атак россиян по Яворовскому полигону
НАТО укрепляет передовые позиции впервые со времен холодной войны
Повестки и военный учет для мужчин – ответы на главные вопросы
Метинвест частично останавливает работу своих украинских комбинатов
Домой из плена вернулись 95 защитников "Азовстали", - военная разведка
Оккупанты "анонсируют" химическую атаку по Одесской области
Львовская область готовится к атаке из Беларуси: возводят оборонительные рубежи
Страшное ДТП с участием Госпитальеров – есть жертвы
На помощь переселенцам направлено еще 6,2 миллиарда гривен, - Минреинтеграции
Из российского плена освободили 16 украинских военных и одного гражданского
В Украине появится уполномоченный по вопросам переселенцев
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы
Все новости
Политика / Война / Армия

НАТО укрепляет передовые позиции впервые со времен холодной войны

21:39, 29 июн 2022
84
Версия для печати

Боевые группы НАТО на восточном фланге усилят до уровня бригады

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники Альянса приняли решения, направленные на усиление позиций. Он подчеркнул, что такое усиление будет впервые со времен холодной войны.

«Сегодня лидеры НАТО решили коренным образом изменить нашу оборону и сдерживание, чтобы отреагировать на новую реальность безопасности. Мы усилим нашу передовую оборону. Мы усилим наши боевые группы в восточной части Альянса до уровня бригады, мы трансформируем Силы реагирования НАТО и увеличим численность сил повышенной готовности до более 300 тысяч человек», – сообщил он в среду, 29 июня, в Мадриде на пресс-конференции по завершении первой сессии работы саммита НАТО, сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

Отметим, что стандарт бригады НАТО насчитывает от 3200 до 5500 военнослужащих.

Кроме того, по словам генсека, союзники договорились разместить заранее большее количество оборудования и запасов военного снаряжения, больше средств передового развертывания, таких как противовоздушная оборона, усилить управление и контроль и усовершенствовать планы обороны с заранее определенными силами по защите конкретных союзников.

«Впервые со времен холодной войны у нас есть такие планы с заранее определенными силами. Они будут работать вместе с национальными вооруженными силами и ознакомятся с местностью, объектами и заранее размещенными запасами, чтобы мы могли усилиться еще быстрее», – объяснил он содержание этого решения.

Напомним, лидеры стран-членов НАТО на саммите 29 июня признали Россию самой серьезной угрозой своей безопасности.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще