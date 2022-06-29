Повестки и военный учет для мужчин – ответы на главные вопросы

Во время мобилизации в Украине военкоматы начали массово вручать повестки мужчинам призывного возраста. При этом повестку можно получить не только по адресу прописки, как это было до полномасштабной войны, а где угодно: на блокпосте, на заправке, на пляже в Одессе или у озера в Трускавце.

Иногда вручение повестки используют как карательный метод для нарушителей – нетрезвых водителей, хулиганов и т.п. Впрочем, это вовсе не означает, что все эти, часто не мотивированные к службе мужчины попадут в армию.

Юристка Дарья Тарасенко объяснила о вручении повесток, постановке на военный учет и ответственности для тех, кто игнорирует призыв.

Если пришла повестка – что это значит? Нужно ли покупать броник и сразу ехать на фронт?

Повестки бывают разные, и сама по себе повестка не означает призыв на службу. Военнослужащий может вызвать для постановки на учет для уточнения определенных данных или для прохождения военно-врачебной комиссии или для отправки на службу – и все это делается через повестку. И, к сожалению, рядовому гражданину очень трудно различить, какую повестку он получил. Как правило, в повестке, предусматривающей отправку на службу, указана конкретная дата, час, когда нужно явиться в военкомат, и есть перечень вещей, которые нужно брать с собой. Все остальные повестки представляются для постановки мужчин на военный учет.

Чтобы различать повестки, следует понимать контекст, при каких обстоятельствах вручают повестку. Предположим, мужчина живет в Харькове и стоит на учете в местном военкомате. Соответственно, у военкоматов есть все сведения о нем, они знают, есть ли у него члены семьи с инвалидностью, какое его состояние здоровья, или он пригоден к службе – и этот военкомат может принять решение, что этот мужчина может быть отправлен на службу. В таком случае военкомат может направить военнообязанному сразу повестку «на отправку».

Но если этот харьковчанин получил повестку во Львове, то в таком случае львовский военкомат не сможет отправить мужчину на службу. Сначала нужно проверить, возможно, у мужчины есть основания для отсрочки или он непригоден или ограниченно пригоден, и только после выяснения этих обстоятельств можно его отправлять служить.

Вручение повесток на блокпостах, АЗС, пляжах и т.д. – это законно?

Когда речь идет о вручении повесток на западе Украины приезжим мужчинам, эти случаи – это обычно повестки для постановки на военный учет. У всех военнообязанных есть обязанность при смене места жительства в течение семи дней встать на учет в военкомате в том населенном пункте, где есть его новое место жительства. Сейчас мужчины активно перемещаются по территории страны, и это и вызвало ситуацию с массовым вручением повесток. Часто мужчины не спешат пойти в военкомат по своему новому месту жительства, поэтому военкоматы должны таким путем решать проблему с не постановкой на учет.

Такие методы вручения повесток нельзя считать абсолютно законными, поскольку при их вручении нет информации, что мужчина действительно сменил место жительства. Если мужчина приехал на один день навестить свою маму во Львове и вернется в Харьков, нет оснований, чтобы он становился на учет во Львове. И тем не менее, высока вероятность, что ему вручат повестку. И эту повестку ему могут вручить даже по дороге во Львов – где-то в Киевской области. Но следует понимать, что такая ситуация вызвана небезупречностью законодательства и необходимостью военкоматов решать проблему с укомплектованием Вооруженных сил, с формированием списка мужчин, которые могут быть мобилизованы.

Что будет, если не отреагировать на повестку?

Существует административная и уголовная ответственность. Административная предусмотрена за нарушение правил военного учета – это тот случай, когда мужчина сменил место жительства, но не пошел становиться на учет. И к ответственности могут быть привлечены и мужчины, которым повестки не вручались. Например, если мужчина приехал во Львов, получил справку ВПЛ, где видно, когда он переехал во Львов, а в военкомат он не пришел. В таком случае, если военкомат позже это обнаружит, то может быть составлен протокол, и такого мужчину привлекут к ответственности за нарушение правил военного учета. Штраф в таком случае составляет от 510 до 3400 грн.

Кроме того, есть уголовная ответственность за уклонение от военного учета. Для того чтобы наступила уголовная ответственность, недостаточно просто вручить повестку о вызове для постановки на учет. Если мужчина игнорирует такую ​​повестку, после чего военкомат выносит предупреждение, фиксирует это, а мужчина все равно игнорирует, тогда возможна уголовная ответственность.

Есть еще статья об уклонении от призыва от военной службы во время мобилизации, предусматривающая наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет. Но здесь речь идет именно об уклонении от призыва, а не от постановки на военный учет.

Что такое военный учет и кто должен на него становиться?

Военный учет существовал и раньше: в мирное время все мужчины соответствующего возраста, кроме непригодных к службе по состоянию здоровья, должны были состоять на военном учете. Есть отдельный учет призывников и отдельный учет военнообязанных. Призывники – это мужчины в возрасте, как правило, от 18 до 27 лет, а военнообязанные – старше 27 лет. Раньше за постановкой на учет не очень тщательно следили, но сейчас ситуация изменилась, и появилась острая потребность, чтобы мужчины были на учете там, где они действительно проживают, чтобы была возможность оперативно их мобилизовать.

С военного учета по состоянию здоровья снимаются только те мужчины, которые по заключению военно-врачебной комиссии непригодны для службы полностью. Соответственно, такие мужчины не обязаны после переезда идти в военкомат. Но при условии, что у них на руках есть военно-учетный документ, что это подтверждает.

Мужчинам стоит внимательно посмотреть в свой военный билет, потому что они не всегда знают, что там написано. Иногда мужчины могут считать, что у них есть «белый билет», хотя на самом деле это не так. И если учиться, то в военном билете написано «непригодное для службы в мирное время, ограниченно пригодное в военное время». Такие мужчины сейчас могут быть призваны и они должны явиться в военкомат, чтобы встать на учет по новому месту жительства.

Какие ограничения для мужчин, которые этого не сделают?

Установленные законодательством последствия – это привлечение к ответственности. Но есть практика, которая показывает, что другие органы оказывают содействие военкоматам с выполнением их функции. Сейчас, например, проблематично зарегистрировать брак мужчине, который не показывает, что он стал на учет в военкомате по месту расположения ЗАГСа. Впрочем, это не всегда корректно. Действительно, ЗАГС может требовать от мужчин военно-учетный документ, но это не означает, что если документ выдан в другом городе, они должны отправлять этого человека стать на учет по месту расположения ЗАГСа. Если, к примеру, мужчина приехал из зоны боевых действий, чтобы расписаться с невестой и затем он вернется на восток, у него нет обязанности становиться на учет во Львове и, соответственно, ЗАГС не имеет права требовать у него принести документы о том, что он встал на учет. Это касается как регистрации брака, так и развода.

Кроме того, при трудоустройстве обязательным документом есть военно-учетный документ, поскольку все работодатели обязаны вести военный учет. Эта норма существовала и раньше, но за ней редко кто следил, теперь же работодатели стали более требовательными. Поэтому при оформлении на работу работодатель может не принимать на работу мужчины, пока он должным образом не оформит документы. Также мужчины-переселенцы, приезжающие из восточных областей на западные, часто получают отказ в поселении в школах, общежитиях или других временных помещениях, пока они не станут на военный учет.

Также некоторые ограничения для мужчин, не вставших на военный учет по месту жительства, могут вводить банки, другие учреждения: например, ограничивать выдачу кредитов и т.п. Законодательно такие решения ничем не подкреплены, но разные учреждения могут руководствоваться своими внутренними правилами.