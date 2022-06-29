Метинвест частично останавливает работу своих украинских комбинатов

«Метинвест» объяснил частичную остановку своих комбинатов морской блокадой

Горно-металлургическая группа «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского приостанавливает работу нескольких своих комбинатов. Таким образом из всех комбинатов группы в июле будет работать только один, однако мощность его работы будет сокращена.

Как сообщила 29 июня пресс-служба «Метинвеста», с середины этого месяца компания начала процесс приостановки работы горно-обогатительного комбината (ГОКа) в Кривом Роге. А с 1 июля «Метинвест» приостановит добычу на двух горно-обогатительных комбинатах в Кривом Роге (Ингулецком ГОКе и совместном предприятии Южный ГОК) и сократит работу «Каметстали» в Каменском до одной домны. С середины июля также приостановят добычу на Северном ГОКе. Из горно-обогатительных комбинатов группы в Украине продолжит работу с уменьшенной мощностью только Центральный ГОК.

Причиной остановки предприятий называют проблемы с логистикой, рост себестоимости производства и падение цен на продукцию.

«Изменения в логистике горно-металлургического комплекса и высокая стоимость перевозок к конечному потребителю. Раньше все перевозки готовой продукции группа осуществляла морским транспортом. Сейчас порты заблокированы, поэтому мы вынуждены отправлять продукцию только по железной дороге. Логистические расходы выросли в несколько раз против довоенного времени. Также по всей цепочке поставок накапливаются запасы металлопродукции, наша готовая продукция месяцами стоит в очереди на границе с ЕС», – заявили в «Метинвесте».

Напомним, ранее совладелец «Метинвеста» Ринат Ахметов подал иск в Россию на сумму до 20 млрд долларов из-за уничтоженных предприятий на Донбассе – в частности, заводов в Мариуполе.

Также напомним, что украинские порты заблокированы из-за российской агрессии.