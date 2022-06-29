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Война / Армия

Домой из плена вернулись 95 защитников "Азовстали", - военная разведка

20:39, 29 июн 2022
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Более 140 украинских военных вернулись домой в результате очередного обмена военнопленными. В частности, были уволены защитники Мариуполя.

Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 уволенных - 95 защитников "Азовстали". Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов", - говорится в сообщении.

В среду, 29 июня, уволили:

59 бойцов Национальной гвардии;
30 – военно-морских сил;
28 – Вооруженных сил Украины;
17 – Государственной пограничной службы Украины;
9 – территориальной обороны;
1 – Национальная полиция Украины.

Также отмечается, что большинство украинских военных, освобожденных из плена, имеют тяжелые ранения. Пока им оказывают должную медицинскую помощь.


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