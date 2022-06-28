"Поддержать"
Тренды:
Новости
Оккупанты "анонсируют" химическую атаку по Одесской области
Львовская область готовится к атаке из Беларуси: возводят оборонительные рубежи
Страшное ДТП с участием Госпитальеров – есть жертвы
На помощь переселенцам направлено еще 6,2 миллиарда гривен, - Минреинтеграции
Из российского плена освободили 16 украинских военных и одного гражданского
В Украине появится уполномоченный по вопросам переселенцев
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы
Две вражеские ракеты попали по Днепру
Непревзойденные ювелирные изделия для настоящих патриотов PR
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Домой на одну ночь
Помощь Украине, но без пересечения "красных" линий: о чем договорились на саммите G7
Мэр Житомира предупредил о возможных ракетных ударах по городу
Канада объявила о введении новых санкций против России и Беларуси
Россияне в очередной раз обстреляли Харьков, есть погибшие и раненые
Турецкая компания Baykar передаст Украине три Bayraktar бесплатно
Все новости
Война / Одесса / Скандал

Оккупанты "анонсируют" химическую атаку по Одесской области

22:51, 28 июн 2022
62
Версия для печати

Российская Федерация "анонсировала" химическую атаку по Одесской области, и, вероятно, планирует обвинить в этом украинских военных.

Так, Минобороны врага заявляет, что Украина якобы готовит провокации для обвинения Вооруженных сил РФ в применении химического оружия против гражданских людей.

В Министерстве заявляют, что для этого в санаторий Министерства здравоохранения Украины "Приморский" (Курортное, Одесская область) 18 июня приехали сотрудники СБУ. Они якобы "прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отравляющими) веществами".

Также Министерства "предупреждает" Запад, ООН, Красный Крест и Организацию по запрещению химического оружия, что сообщения о подобных "провокациях" широко распространятся в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах.

Напомним, а апреле Россия уже угрожала химическим оружием в Одессе, при этом заранее обвинила в этом спецслужбы Украины.

Кроме того, ЕС предоставит Украине средства защиты от химических и ядерных угроз.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще