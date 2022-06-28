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Страшное ДТП с участием Госпитальеров – есть жертвы

22:25, 28 июн 2022
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Автобус добровольческого медбатальона "Госпитальеры" попал в страшное ДТП – ночью столкнулся с военным Кразом, в которого пробилось колесо.

Автобус добровольческого медбатальона "Госпитальеры" попал в страшное ДТП – ночью столкнулся с военным Кразом, в которого пробилось колесо. Автомобиль стоял наполовину на дороге без осветительных знаков. К сожалению, в аварии погибла медик на псевдо Австрийка, также ранены,

Об этом в Фейсбуке сообщила основательница добровольческого медицинского батальона, народный депутат Украины Яна Зинкевич.

К сожалению, в нашей семье госпитальеров произошло страшное горе.
Наш экипаж автобуса Кракен попал в страшное дтп. Столкнулся с военным кразом.
Наше солнышко Австрийка, после 30 мин борьбы за жизнь, к сожалению, умерло. Она получила повреждение головы, несовместимое жизнью.
В последние годы она проживала и имела семью в Австрии, но по зову сердца вернулась в Украину, что спасать раненых и за последние дни оказала помощь десяткам раненых!", - написала Зинкевич.


Прощание и молебен будут проходить в Михайловском соборе в четверг в 12.30. Прощание на Байковом кладбище в 14.30. По завещанию девушки должна быть кремация.

Придите попроситься с настоящей героиней, которая уже много лет проживала за границей и имела обеспеченную жизнь, но по зову сердца вернулась в Украину, чтобы спасать раненых", - просит Яна Зинкевич.


Она добавила, что кроме Австрийки в ДТП пострадали и другие члены экипажа.

Наш травматолог Коринф, гражданин Греции, но в душе украинец, получил сложную травму руки, в результате чего его правая кисть ампутирована и он уже не сможет работать по своей специальности.
Анастезиолог Катя получила тяжелые повреждения ног. Это был первый день ее ротации
Анастезисты Док, нейрохирург Юзик и водитель Алекс получили повреждения средней степени.
Весь экипаж сейчас находится в лечебных заведениях, и затем будет проходить реабилитацию", - пояснила она.



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