Страшное ДТП с участием Госпитальеров – есть жертвы

Автобус добровольческого медбатальона "Госпитальеры" попал в страшное ДТП – ночью столкнулся с военным Кразом, в которого пробилось колесо.
Автобус добровольческого медбатальона "Госпитальеры" попал в страшное ДТП – ночью столкнулся с военным Кразом, в которого пробилось колесо. Автомобиль стоял наполовину на дороге без осветительных знаков. К сожалению, в аварии погибла медик на псевдо Австрийка, также ранены,
Об этом в Фейсбуке сообщила основательница добровольческого медицинского батальона, народный депутат Украины Яна Зинкевич.
Наш экипаж автобуса Кракен попал в страшное дтп. Столкнулся с военным кразом.
Наше солнышко Австрийка, после 30 мин борьбы за жизнь, к сожалению, умерло. Она получила повреждение головы, несовместимое жизнью.
В последние годы она проживала и имела семью в Австрии, но по зову сердца вернулась в Украину, что спасать раненых и за последние дни оказала помощь десяткам раненых!", - написала Зинкевич.
Прощание и молебен будут проходить в Михайловском соборе в четверг в 12.30. Прощание на Байковом кладбище в 14.30. По завещанию девушки должна быть кремация.
Она добавила, что кроме Австрийки в ДТП пострадали и другие члены экипажа.
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Анастезисты Док, нейрохирург Юзик и водитель Алекс получили повреждения средней степени.
Весь экипаж сейчас находится в лечебных заведениях, и затем будет проходить реабилитацию", - пояснила она.