Из российского плена освободили 16 украинских военных и одного гражданского

Координационный штаб по обращению с военнопленными: состоялся обмен пленными по формуле 17 на 15.

Об этом сообщает Оперативный ВСУ.

Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также уволен один гражданский", - отметили в пресс-службе ГРУ.

Среди тех, кого обменяли – морпехи, пехотинцы и десантники. Кое-кто попал в плен еще два месяца назад.

Обмен произошел на границе Херсонской и Николаевской областей.

Не менее пяти из тех, кого обменяли, ранены, нуждаются в немедленном лечении.

Их вывозили в Россию, затем в оккупированный Крым, держали в больницах. Говорят, что условия были приемлемые. Однако не было связи с родными.