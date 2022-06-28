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В Украине появится уполномоченный по вопросам переселенцев

21:46, 28 июн 2022
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Кабинет министров учредил должность уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что после полномасштабного российского вторжения почти треть украинцев были вынуждены стать внутренними переселенцами.

В связи с этим правительство вводит должность уполномоченного по вопросам ВПЛ, который будет заниматься защитой прав переселенцев. Уполномоченный будет иметь статус замминистра по реинтеграции временно оккупированных территорий и будет координировать формирование и реализацию государственной политики относительно внутреннего перемещения.

В ближайшее время состоится назначение уполномоченного. По любым кризисным вопросам можно обращаться на горячую линию Министерства реинтеграции - 1548.


Напомним, ранее для жителей оккупированных территорий Украины запустили еще одну "горячую линию".


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