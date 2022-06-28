В оккупированном Бердянске прогремели взрывы

Вечером 28 июня 2022 года в оккупированном Бердянске прогремели два громких взрыва.

Взрывы прогремели в порту оккупированного Бердянска. Об этом сообщают местные телеграм-каналы

Сообщается, что оба взрыва произошли подряд, столб дыма поднимается в местном порту.

"Судя по тому откуда идёт дым и то, что предупреждений о разминировании от оккупантов не было, вполне вероятно, что это что-то "незапланированное". Выясняем подробности", - пишет паблик "Бердянск Сейчас".

Обновлено от 19:35

Как заявили оккупационные власти, взрывы в порту Бердянска якобы были проведены контролируемо в ходе разминирования территории.

Напомним, ранее в результате взрывов в Бердянске часть оккупированного города осталась без света. Один из взрывов произошел на электрической подстанции, два других - на парковке кафе "Талисман", где неизвестные подорвали автомобили.