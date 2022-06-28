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Новости / Война / Днепр

Две вражеские ракеты попали по Днепру

21:14, 28 июн 2022
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Две вражеские ракеты попали по Днепру во вторник, 29 июня. Одна из них прилетела в здание автотранспортного предприятия: там на прилегающей территории повреждено почти три с половиной десятка автомобилей, передает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По его словам, на пострадавшем автопредприятии также повреждены три бокса, несколько одноэтажных построек и ангар. А вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, там есть разрушение зданий. Сотрудники ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы, разбирают завалы и ищут людей.

Сегодня российские оккупанты выпустили по Днепропетровщине шесть ракет. Силами ПВО были сбиты четыре крылатых ракеты морского базирования "Калибр": три - над Синельниковским районом, еще одну - над Днепром, - сообщил Лукашук.

Кроме ракетных обстрелов, днем ​​оккупанты из ствольной артиллерии ударили по Криворожскому району. Попали по Зеленодольску и по Большой Костромке. Есть один пострадавший мужчина, который получил осколочные ранения ноги.

Также российские оккупационные войска ударили по территории Криворожской ТЭС. Последствия выясняются.

Не могу подобрать слов для этих русских извергов. Очевидно, День Конституции стоит поперек горла. Они терроризируют нас ракетами, потому что понимают, что Украина обязательно устоит. И обязательно победит, - считает Лукашук.

В связи с последствиями сегодняшней вражеской ракетной атаки на Днепропетровщину  два пассажирских поезда из Днепра отправятся с задержкой. 

Прогноз пока ориентировочный, но рассчитываем привести пути в порядок в ближайшее время, чтобы общая задержка поездов №31/32 Запорожья - Перемышль и №3/4 Запорожья - Львов составила не более трех часов, говорится в сообщении.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что один из взрывов повредил железнодорожную инфраструктуру. 

Как сообщалось, враг выпустил сегодня в сторону Днепрпетровщины шесть ракет. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о ракетном ударе по СТО, где под завалами оказались люди. Также командование Воздушных сил ВСУ заявило, что по Днепропетровщине били "Калибрами".


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