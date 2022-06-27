Помощь Украине, но без пересечения "красных" линий: о чем договорились на саммите G7

На саммите "Большой семерки" договорились усиливать давление на РФ. А Владимиру Зеленскому пообещали новое вооружение для Украины.

"Большая семерка" объявила о новых санкциях против России, которые будут целиться по оборонному пространству страны-агрессорки – той отрасли, упадок которой может остановить войну. В Германии продолжается саммит лидеров мощнейших экономик мира. И сегодня в онлайн режиме там выступил президент Украины. Встреча проходила за закрытыми дверями.

Известно, что Зеленский призвал "семерку" помочь разблокировать украинские порты для экспорта зерна, предоставить Украине системы противовоздушной обороны и сосредоточить все усилия, чтобы война закончилась до конца этого года.

На проходящем сейчас в баварских Альпах саммите договорились усиливать давление на агрессорку. А Владимиру Зеленскому пообещали новое вооружение для Украины.

Есть немало официальных подробностей закрытого разговора Владимира Зеленского с лидерами ведущих экономик мира. Но, как всегда, когда речь идет о таком уровне разговоров, сообщения неофициальны.

Украинский президент попросил коллег о системах противовоздушной обороны, – к этому моменту предоставляли исключительно советские. То есть менее эффективны. Но нужные современные – они прикроют украинский тыл от российских ракет и позволят запустить экономику, аргументировал президент.

По его запросу, который, в принципе, звучал не впервые, откликнулись США. В администрации Джо Байдена сегодня официально подтвердили: современные ПВО у Украины будет.

Они войдут в новый пакет американской военной помощи, который еще будет включать в себя артиллерийские снаряды и систему контрбатарейной борьбы. Весь список раскроют, когда пакет одобрят, сообщил советник американского президента. Ожидает, что на этой неделе.

Зеленский говорил, что поддержку необходимо усилить, потому что сейчас не самые благоприятные условия, чтобы вести, например, переговоры, и сесть за стол – с сильной позицией. Это уже неофициальная информация, которую предоставляет агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Елисейском дворце.

И лидеры полны решимости поддержку продолжать. Сегодня расписались в совместном коммюнике, что оно будет бессрочным. Но – без пересечения "красных" линий, которые еще в начале войны очертили.

"Мы едины в нашей поддержке Украины против российской агрессии, и мы поняли, что наши страны проводят общую и согласованную политику по этому вопросу. Мы осторожно смотрим, как максимально помочь Украине, но в то же время не допустить большого конфликта между Россией и НАТО", - отметил канцлер Германии Олаф Шольц.

Призвал Зеленский и мощнее давить на Россию санкциями – к этому "Большая семерка" готова. В планах мощных мировых демократий ударить по российскому оборонномупрому, а от развития этой отрасли, собственно, и зависит способность России воевать.

США, в частности, обязуются ломать соответствующие цепочки, чтобы Россия не могла заменить утраченную на фронте технику. А еще – ограничивать ее промышленность в доступе к западным технологиям.

Еще дальше идут четыре из семи стран влиятельного клуба. Канада, Япония, США, Британия вводят запрет на импорт золота из России. И это лишит ее десятков миллиардов долларов доходов, отметил президент США. Пока что в Евросоюзе изучают, могут ли себе позволить присоединиться к "золотому эмбарго".

Но абсолютно все здесь готовы бессрочно поддерживать Украину "столько, сколько понадобится" – под этой формулировкой расписались в финальной декларации саммита.